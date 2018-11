'Omstreden springkussens toch teruggeroepen’

‘Helft van medewer­kers VDL Nedcar onder invloed van drank of drugs’

8:37 De helft van de medewerkers van de autofabriek van Nedcar in Born is onder invloed van drank of drugs, zo blijkt uit dagelijkse controles. Dat staat in het personeelsblad dat maandelijks wordt verspreid, meldt 1Limburg.