Omstreden verbreding A27 van de baan bij nieuw kabinet: Amelisweerd van ondergang gered

Laatste noodkreet regio Utrecht aan onderhande­laars Den Haag: ‘Investeer niet in zwarte gat van A27-as­falt’

Nu een nieuw kabinet in het verschiet ligt, doet de regio Utrecht nog een laatste noodkreet uitgaan naar de formerende partijen in Den Haag: zie af van de verbreding van de A27 bij Utrecht. Opvallend is dat het CDA in Utrecht en Bunnik nu ook voor het eerst duidelijk stelling neemt tegen de plannen en zich zo bij de grote groep tegenstanders schaart. Kunnen zij het verschil maken?

9 december