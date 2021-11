OMT adviseert een milde lockdown: geen grote groepen bij elkaar en in horeca weer op een stoel

De adviseurs van het OMT zouden aanraden om evenementen niet door te laten gaan en ook bioscopen en theaters weer op slot te gooien. De maximaal toegestane groepsgrootte zou opnieuw moeten worden aangepast, zo is de reden. Ook de sluitingstijden van de horeca zouden verkort moeten worden en iedereen -ook in cafés- zou weer aan een vaste zitplaats gebonden moeten worden. Scholen zouden wel open moeten blijven, vindt het OMT.

Volgens een bron uit het OMT zijn verstrekkender maatregelen zoals een avondklok ‘nu niet aan de orde’, maar de cijfers lopen zo hard op dat een korte klap nodig is.

Het is nog niet duidelijk of de regering de adviezen van het OMT overneemt. Vanochtend is er opnieuw overleg op het Catshuis, waarna morgenavond de maatregelen bekend worden gemaakt tijdens een persconferentie.

Het kabinet broedt op extra maatregelen om de nieuwe coronagolf te temmen. Dagelijks komen er gemiddeld meer dan 11.000 infecties bij, er liggen nu 1647 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 327 op de IC. In Limburg vrezen artsen een ‘zorginfarct’ en ‘lokaal code zwart’ omdat de toestroom van patiënten te groot is.

Maar volgens het kabinet is het landelijk nog niet alarmfase één. ,,In Limburg is het druk”, zei demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) dinsdag. ,,Het moet wel eerlijk worden verdeeld. We moeten solidair zijn. Dus andere ziekenhuizen moeten ook andere zorg afschalen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Dat is heel vervelend, maar het moet wel.”

Maatregelen

Vorige week gingen ruim een maand na de grote versoepelingen weer de eerste restricties in. Thuiswerken moet voor de helft van de tijd, mondkapjes zijn op veel plekken weer verplicht. Behalve waar gewerkt wordt met de coronapas. Die geldt als toegangsbewijs in de horeca, cultuurinstellingen, in zwembaden en sportscholen.

Na een wetswijziging wordt de QR-code ook ingevoerd voor pretparken en dierentuinen.

De uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, voor niet-essentiële winkels en in de zorg wordt waarschijnlijk voorbereid.

2G

Als de stijging doorzet, moet rekening gehouden worden met nog meer beperkingen. Het OMT schreef het in de kleine lettertjes van zijn laatste advies vorige week. Daar zat ook de zogenoemde ‘2G-benadering’ bij, waarbij alleen gevaccineerde of genezen personen ergens welkom zijn.

Dat laatste, waarbij het Testen voor Toegang zou worden losgelaten, vond het OMT in een eerder advies van tien dagen geleden, ‘nog niet proportioneel’. Het wilde eerste twee tot drie weken wachten wat het effect van de vorige week genomen maatregelen is. Maar, schreef het wel, het is ‘aan de politiek’, maar als er er ‘geen negatieve trend ontstaat in het aantal infecties en ziekenhuisopnames’, zal het OMT dit wel adviseren, schreef het.

