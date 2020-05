Onafhankelijk onderzoek naar aanhouding Amsterdamse agent op bureau in Enschede

De ervaren inspecteur Herbert Hoekerswever hield volgens De Twentsche Courant Tubantia in het politiebureau in Enschede een man aan, die later een politiecollega bleek te zijn. De Amsterdammer werd aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen. Volgens hem was de aanhouding onterecht, en in een uitgebreid interview in NRC vertelde hij zich vernederd, gekleineerd en gediscrimineerd te hebben gevoeld.