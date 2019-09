Onbegrip bij KLM over nieuwe staking van grondpersoneel

Luuk Ikink, zijn vrouw Simone Wijnands en hoogleraar Peter Boelhouwer in De Ochtend Show to go

20:00 Tv-maker Luuk Ikink is dinsdagochtend samen met zijn vrouw en radiomaker Simone Wijnands te gast in De Ochtend Show. Het echtpaar presenteert vanaf deze week namelijk de OchtendPod. Ook te gast is hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, over volkswijken die moeten wijken voor koopwoningen. Presentatoren zijn Hila Noorzai en Manuel Venderbos.