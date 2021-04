Onbegrip over wéér een prikpauze voor AstraZeneca

Onderzoek de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin goed, maar versnel ondertussen juist het vaccineren in plaats van er steeds tijdelijk mee te stoppen. Dat stelt de Trombosestichting in een reactie op plotselinge prikstop afgelopen vrijdag. Ook andere experts hebben kritiek.

Minister Hugo de Jonge maakte vrijdagmiddag bekend dat het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet meer wordt gegeven aan mensen van onder de 60 jaar. Alle geplande prikafspraken werden afgezegd. Dat gebeurde omdat zeker vijf vrouwen van onder de 60 last kregen van trombose na een prik met AstraZeneca. Een van hen overleed. De beslissing tot een prikstop werd genomen na overleg tussen de Gezondheidsraad, het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Half maart stopten meerdere Europese landen, waaronder Nederland, ook al tijdelijk met het vaccin van het bedrijf. Deze keer duurt de stop zeker tot woensdag, dan vergadert het Europees Medicijninstituut EMA over de kwestie. Mogelijk worden dan ook nieuwe cijfers bekend over het aantal mensen met bijwerkingen in heel Europa.

,,Het vaccineren moet gewoon doorgaan, versnel het juist. Het aantal heftige bijwerkingen dat nu wordt geconstateerd weegt niet op tegen de schade die niet-vaccineren oplevert”, stelt Stans van Egmond, directeur van de Trombosestichting. ,,Natuurlijk moet je die bijwerkingen goed onderzoeken, maar geef ook meer voorlichting over wat er gebeurd is: welke vrouwen kregen last van trombose? Waren ze helemaal gezond of juist niet?” De stichting wijst er ook op dat niet-vaccineren eveneens een risico is: mensen die erg ziek worden van corona hebben ook meer kans op trombose.

Ook andere experts hebben kritiek op de prikstop. ,,Je kunt wel stoppen met vaccineren vanwege een heel klein risico, maar vervolgens is het gevaar voor de volksgezondheid veel groter. Al die ongevaccineerde mensen lopen een groter risico op Covid”, stelde Hugo ten Cate, hoogleraar Klinische Trombose aan het Maastricht UMC, in diverse media. De experts voelen zich ook gepasseerd: het ministerie heeft hen niet om advies gevraagd. Ze vermoeden dat het vooral een politieke beslissing is geweest ‘uit angst dat de overheid anders een lakse houding wordt verweten'.

Kans op trombose is klein

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert het risico op het krijgen van een bloedstolsel na vaccinatie. ,,De kans op trombose na een vaccinatie met AstraZeneca zit tussen de kans op overlijden door een aanval door een hond en de kans op overlijden door de bliksem in”, meldde zij tijdens Pasen op Twitter.



In Nederland zijn tot nu toe zo'n 400.000 prikken met AstraZeneca gezet. Vijf vrouwen kregen daarna ernstige trombose-klachten. Daarbij staat niet vast of dat door het vaccin komt. Ook uit andere Europese landen kwamen meldingen van ernstige trombose. In Groot-Brittannië waren dat er 30, op 18 miljoen gezette prikken.



Van Egmond: ,,Dit beleid van prikken en weer stoppen, leidt in ieder geval tot onrust en heel veel vragen. We krijgen elke dag tientallen mails en telefoontjes van mensen die zich zorgen maken: moet ik straks nu wel of niet een prik met AstraZeneca gaan halen? De overheid moet daar een duidelijk antwoord op kunnen geven.”

