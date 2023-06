Onbekend aantal varkens overlijdt bij grote brand op Gronings bedrijf, honderden dieren gered

met videoBij een grote brand bij een varkensbedrijf in het Groningse dorp Beerta is een onbekend aantal varkens om het leven gekomen. Uit een van de twee stallen konden nog honderden dieren worden gered.

De brand brak rond half vier dinsdagmiddag uit. Rond kwart over zeven werd het sein brand meester gegeven. Op sociale media circuleren berichten dat zonnepanelen de oorzaak zouden zijn, maar brandweerwoordvoerder Jesse Mol noemt dat ‘totaal ongefundeerde geruchten'. ,,We weten nog niet hoe de brand is ontstaan, dat wordt uitgezocht.”

Het is niet bekend hoeveel varkens er in de twee stallen aanwezig waren op het moment dat het vuur uitbrak. Waar uit een van de twee schuren dus nog varkens konden worden bevrijd - een veearts behandelt de gewonde dieren - lukte dat in de andere niet. Die stal brandde volledig uit. ,,Het is zeker dat er varkens zijn omgekomen, maar hoeveel het er zijn is nog niet te zeggen, ook omdat er zowel zeugen als biggen in de stallen aanwezig waren", stelt de woordvoerder van de brandweer.

Volledig scherm Bij een varkensbedrijf in het Groningse dorp Beerta woedde dinsdag een zeer grote brand. © ANP

Tweesterrenvlees

Het bedrijf waarvan de stallen afbrandden heet Hamletz en is van Annechien en Menno ten Have Mellema. Samen met hun twee kinderen werden zij in 2019 uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het jaar. Hamletz is het eerste bedrijf dat varkensvlees produceert met twee sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dit omdat er in Beerta zoveel mogelijk circulair wordt gewerkt en de varkens op het bedrijf veel ruimte hebben om te bewegen. ‘Een absoluut verdiende prijs’, stelde de Dierenbescherming destijds.

Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Groningen en Leer (Duitsland) stilgelegd. Ook sloot Rijkswaterstaat de op- en afritten van de A7 bij Beerta af.

Al 28.000 dieren dood

Dit jaar kwamen er volgens dierenrechtenorganisaties al 28.000 dieren om bij stalbranden. De afgelopen maanden brandden in Noord-Brabant op twee plaatsen varkensstallen af. Twee weken geleden stierven zo’n drieduizend varkens in Reusel, begin april overleden negenduizend varkens toen een stal in Sint-Oedenrode vlam vatte. Vorig jaar lieten 130.000 dieren door brand het leven.

Het verbond wil dat de overheid en boeren maatregelen nemen tegen de branden in stallen. Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die laatste maatregel zou volgend jaar moeten worden ingevoerd. Maar boerenorganisaties zien een jaarlijkse brandveiligheidscheck niet zitten, meldde deze site vorige week.

Onder meer de LTO vindt de voorgestelde brandveiligheidskeuring te duur en ziet meer in een vijfjaarlijkse check. Wakker Dier is totaal niet te spreken over de houding van de boeren. ,,Ze tonen hiermee aan dat ze niks tegen stalbranden willen doen”, zei Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie. ,,Dit is heel teleurstellend.”