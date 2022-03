Onbekende aquarel van Mondriaan ontdekt: Brabantse boerderij, gemaakt tijdens retraite

Het werk uit 1904 werd onlangs aangeboden ter beoordeling door een veilinghuis in het Zweedse Stockholm. Volgens het RKD is de aquarel van schuurdeuren destijds gekocht door een broer van Mondriaans toenmalige verloofde. Hij emigreerde later naar Zweden en nam het werk mee. Tot 1979 bleef het in de familie, tot het werd geschonken aan Zweedse vrienden.



Mondriaan verbleef in 1904 een jaar in het Brabantse Uden. Hij schilderde diverse plekken in de omgeving. De schuurdeuren zijn volgens het RKD vermoedelijk gemaakt in Nistelrode. De aquarel kan volgens het instituut worden gerekend tot de hoogtepunten van zo’n dertig werken die de kunstenaar in Brabant heeft gemaakt.