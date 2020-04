Onbekende en wrede oorlogsverhalen: Bosatlas brengt ze na 75 jaar in beeld

Politie Arnhem treedt op tegen ‘groep idioten’ die coronamaat­re­ge­len overtreden

9:11 In Arnhem is zaterdagavond een grote groep mensen tegen de regels in bij elkaar gekomen. Dat gebeurde op de Rijnkade, langs de rivier. 25 mensen hebben een proces-verbaal gekregen en één persoon is aangehouden voor belediging, meldt burgemeester Ahmed Marcouch.