Onbewust heb ik mijn kinderen opgevoed tot elitaire armoedzaaiers

Topman Paul Polman ‘Met dividendbe­las­ting kon Unilever nooit naar Nederland komen’

3:00 Afschaffing van de dividendbelasting was voor Unilever een keiharde voorwaarde om zijn internationale hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Dat stelt Unilever-topman Paul Polman in een exclusief interview met deze krant. Na het klappen van de plannen belde hij een uur met Mark Rutte.