Oncologen: 'Duizend vrouwen in Nederland straks onnodig chemo'

Onlangs adviseerde het Zorginstituut Nederland om de zogenoemde MammaPrint, een genetische test die bij hormoongevoelige borstkanker wordt toegepast, niet op te nemen in het basis­pakket. Specialisten zijn hier boos over. Als dankzij de test blijkt dat de kans op terugkeer van tumoren minimaal is, kan de patiënt beslissen geen chemotherapie te nemen.

Voor de helft onnodig

,,In Nederland krijgen zo’n 15.000 vrouwen per jaar borstkanker. De test is geschikt voor zo’n tweeduizend vrouwen met hormoongevoelige kanker. Voor ongeveer de helft van hen is chemo niet nodig. Het gaat dus om zo’n duizend vrouwen per jaar die toch zo’n behandeling zouden ondergaan als de MammaPrint niet wordt vergoed’’, zegt Gabe Sonke, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internist in het Antoni van Leeuwenhoek.

Het Zorginstituut Nederland vreest juist dat er twee keer zo veel vrouwen overlijden aan borstkanker als bij de ziekte niet standaard met chemotherapie wordt behandeld. Oncologen bestrijden dat.

Brandbrief