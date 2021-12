Ondanks protesten kan Meta aan de slag met datacenter in Zeewolde

Meta/Facebook kan aan de slag met het datacenter. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de plannen van Meta/Facebook en het college van burgemeester en wethouders om het grootste datacenter van Europa te laten landen in de Flevopolder. ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde zijn als enige tegen. ,,Ik wil niet de boeman zijn.’’

De spanning was de afgelopen dagen opgelopen, met als strekking hoe Zeewolde het in het hoofd kon halen om als gemeente een besluit te nemen met zulke verstrekkende gevolgen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter en vrijwel alle woordvoerders maakten opmerkingen over de hype in de berichtgeving en intimiderende berichten op social media.

Boeren met trekkers

Buiten het gemeentehuis werd gedemonstreerd, door boeren met hun trekkers, door klimaatactivisten en door de Socialistische Partij. Terwijl in Den Haag werd aangedrongen op uitstel, zetten de negentien raadsleden zich aan een van de meest verstrekkende beslissingen in hun politieke loopbaan, niet alleen voor Zeewolde, maar voor heel Nederland.

In de aanloop naar deze vergadering hadden ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde al aangegeven tegen het bestemmingsplan te zullen stemmen. VVD, CDA, D66 en Zeewolde Liberaal waren al voor. Het wachten was op de de standpunten van de PvdA/GroenLinks en BurgerBelang.

PvdA/GroenLinks was onder druk komen te staan. Zowel in de eigen achterban als bij de partijgenoten in de andere Flevolandse gemeenten en Provinciale Staten was aangedrongen op een tegenstem of tenminste uitstel.

Zwaarwegend argument

Fractievoorzitter Yvonne van Bruggen bedankte voor al die kritische geluiden als hulp bij het nemen van een volgens haar goed besluit. ,,Voor ons is duurzaamheid een zwaarwegend argument en we menen dat dit plan daarin voorziet. Meta gaat daarin investeren door bijvoorbeeld twintig jaar gratis restwarmte te bieden. We moeten immers allemaal van het gas af.’’

,,Verder is er extra aandacht aan biodiversiteit en doet Meta zelfs meer dan wettelijk verplicht. Daarnaast betaalt het bedrijf mee aan de infrastructuur op het Trekkersveld en komen er zonnepanelen. Natuurlijk blijven we het kritisch volgen, maar het is voor ons reden genoeg om voor te stemmen.’’

Ook BurgerBelang schaarde zich bij de voorstanders. Daarmee was de uitslag elf stemmen voor, acht tegen.

Facebook zegt in een persverklaring blij te zijn dat de gemeenteraad van Zeewolde het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. ,,De selectie en ontwikkeling van een datacenterlocatie is een meerjarig proces waarbij rekening wordt gehouden met veel verschillende factoren. Daarbij volgen we de procedures die van toepassing zijn op de plek waarin we overwegen te investeren.’’

Volgens de woordvoerder moet er nog steeds veel werk worden verricht voordat een investeringsbeslissing kan worden genomen. ,,De komende periode blijven we in gesprek met de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden.’’

,,We zijn er trots op datacenters te ontwerpen, te bouwen en te gebruiken, die tot de meest duurzame ter wereld behoren’’, stelt de woordvoerder. ,,Onze datacenters brengen daarnaast tijdens en na de bouw aanzienlijke sociaal-economische voordelen.’’

Onzekerheden zijn er nog wel, beamen de voorstanders in de gemeenteraad, maar volgens hen zijn goede afspraken gemaakt door de gemeente, de provincie Flevoland en Meta over onder ander energiegebruik, biodiversiteit, restwarmte en bijdragen voor maatschappelijke organisaties. Bovendien gaat het bedrijf jaarlijks miljoenen bijdragen aan de ozb, waardoor de lokale lasten misschien zelfs omlaag zouden kunnen.

Negentig procent subsidie

Ben Sonneveld van Leefbaar Sonneveld benadrukte juist dat het helemaal nog niet zeker is waar de groene energie voor het datacenter vandaan gaat komen. ,,Het datacenter consumeert twee keer zoveel energie als Zeewolde. Die energie moet ergens vandaan komen. Maar we krijgen niet te horen waar vandaan.’’

De fractie voerde verder aan dat Meta, net als andere grootverbruikers, negentig procent subsidie krijgt op groene stroom. Over twintig jaar is dat 12 miljard euro, becijferde Theun Schaaf. Aan werkgelegenheid en ozb zou het datacenter Zeewolde 1,2 miljard opleveren, had hij berekend, slechts tien procent.

Twintig procent

Het voordeel van de restwarmte uit het datacenter die zou kunnen worden werd door Evert Ekker ter discussie gesteld. Vanwege de ligging kan daarvan volgens hem maar twintig procent worden benut voor woningen in Zeewolde en Harderwijk. Op een andere locatie kan dat veel efficiënter was zijn pleidooi.

Erik van de Beld van de ChristenUnie, die eerder dit jaar als eerste zijn vraagtekens plaatste bij het datacenter, bracht opnieuw de bezwaren naar voren. Die liggen op het gebied van energie- en waterverbruik, verdozing van het landschap en de onzekerheid over de restwarmte.

Burgemeester Gorter verbood verdere discussies over energie. ,,Het gaat nu om het bestemmingsplan. Energie en andere zaken komen later aan bod in de verdere vergunningprocedures.’’

In een stemverklaring aan het slot stelde Helmut Hermans van Leefbaar Zeewolde dat de klimaateisen alleen maar strenger worden. De komende twintig jaar zullen wij de boeman zijn, voeder hij aan, die hier een datacenter naar toe haalden. ,,Ik wil niet die boeman zijn.’’

Trots op tegenstem

,,Het is een democratisch besluit’’, aldus Van de Beld na afloop van de vergadering. ,,De procedures gaan nu verder.’’ Net als Sonneveld zei hij ‘trots’ te zijn dat ze toch tegen hadden gestemd. ,,We hebben gedaan wat wij belangrijk vonden.’’

Projectwethouder Egge Jan de Jonge, die het datacenter in juni 2020 betitelde als stap vanuit het niets naar de Champions League toonde zich tevreden over de uitkomst van de stemming. Blij met de ‘goede’ inbreng van de voorstanders. De tegenstanders hadden volgens hem weinig te melden over de ruimtelijke zaken. Andere aspecten komen pas later aan de orde.

