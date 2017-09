Ondanks strafblad Verklaring Omtrent Gedrag voor Eurlings

Dielessen bevestigt dat hij mede door de kwestie rond Eurlings van al zijn bestuursleden een VOG wilde hebben. ,,Na mijn vakantie was dat in kannen en kruiken’’, zegt de NOC-NSF-baas. ,,Ook Camiel Eurlings kon een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.’’ Dielessen kondigt aan dat de VOG 'onderdeel gaat worden van een breder ethisch kader voor bestuurders'.



Eurlings’ advocaat Geert-Jan Knoops liet gisteren per e-mail weten niet op de zaak in te kunnen gaan. Volgens Dielessen vond het IOC de hele kwestie 'een privé-zaak van Eurlings'. Eurlings is benoemd als IOC-lid door het IOC. ,,Hij is alleen verantwoording verschuldigd aan het IOC en niet aan NOC-NSF.’’