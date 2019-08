Onderaannemers AZ-stadion blunderden al vaker

Onderaannemers die betrokken waren bij de dakconstructie van het AZ-stadion gingen in het verleden al vaker in de fout. Zo was een deel van hen ook betrokken bij de bouw van de parkeergarage in Wormerveer, die vorig jaar september instortte.

Hetzelfde geldt voor het dak van de Hornbach-bouwmarkt in het Zuid-Hollandse Wateringen, dat op oudjaarsdag 2005 deels instortte. Hier begaf een van de lasverbindingen het, net als bij het stadion en de parkeergarage. ‘Meerdere slechte lasnaden’ moesten in Wateringen worden versterkt.



Een van de onderaannemers, Romkes B.V., werd in 2009 van de bouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam afgehaald. De berekeningen van de staalconstructie van de ‘badkuip’ (gedeelte onder de grond) van de prestigieuze nieuwbouw van het museum riepen zoveel vragen op, dat Romkes door hoofdaannemer Midreth van het project af werd gehaald. Schadepost: 3,5 miljoen euro, blijkt uit het eindrapport van de evaluatiecommissie die het bouwproces van het museum onderzocht.

Fietsbrug

Ook duiken de onderaannemers op bij een blunder bij het in gebruik nemen van een fietsersbrug in Apeldoorn, in 2000. De brug werd verkeerd om tussen de beide landdelen geplaatst, een fout die overigens snel kon worden hersteld.



De Friese onderaannemers werkten in het verleden vaak samen. Zo waren ze begin deze eeuw ook betrokken bij de grootscheepse verbouwing van Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht.

Volledig scherm Een parkeergarage in Wormerveer stortte vorig jaar september deels in. © ANP

Wormerveer

Quote Uiteinde­lijk is dat lassen mensenwerk. Iemand kan een slechte dag hebben Johan Romkes De parkeergarage boven een supermarkt in het Noord-Hollandse Wormerveer stortte vorig jaar gedeeltelijk in. Als door een wonder vielen daarbij geen slachtoffers. Onderzoek wees uit dat de garage instortte nadat de lasverbindingen van de stalen ligger die de uitrit ondersteunde, bezweken. Ook het dak van het AFAS Stadion van AZ stortte in door 'falende lasverbindingen’, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid gisteren na een eerste onderzoek.



NH Nieuws heeft ondekt dat een aantal Friese onderaannemers bij alle drie de constructies betrokken zijn geweest. Het gaat onder meer om constructeur Romkes B.V. uit Sint-Nicolaasga en het inmiddels failliete Jan de Roos Montage uit Lemmer. Romkes zou in Wormerveer fouten hebben gemaakt in het berekenen van de constructie, het montagebedrijf zou verkeerd hebben gelast.



De bouwers werden tijdens de bouw van de parkeergarage door bouwtoezicht een aantal keer ‘teruggefloten’ over de staalconstructie. In 2010 zorgde ‘gestuntel van de staalmonteur’ zelfs tot een volledige bouwstop.

Mensenwerk

Johan Romkes verklaarde gisteren in een reactie tegenover deze website opgelucht te zijn dat de oorzaak van het instorten van het stadiondak, de verkeerde lasverbindingen dus, leek te zijn gevonden. ,,Uiteindelijk is dat lassen mensenwerk,” aldus Johan Romkes. ,,Iemand kan een slechte dag hebben.” De Roos wilde niet reageren op vragen over het stadion.