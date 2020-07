Onderduikers Tweede Wereldoorlog: Laat kinderen uit Griekse kampen naar Nederland komen

Onder hen zijn socioloog Abram de Swaan, schrijfster Chaja Polak en journaliste Hanneke Groenteman. Dat meldt de NOS. Later vandaag stemt de Kamer over een motie om kinderen de gelegenheid te geven naar Nederland te komen. Andere Europese landen hebben al kinderen opgenomen.



,,Nederland weigert tot nu toe verantwoordelijkheid te nemen en is niet bereid ook maar één kind toe te laten", schrijven de onderduikkinderen in hun brief. Volgens de briefschrijvers hebben al 150 Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard om een aantal kinderen op te nemen.