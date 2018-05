Ondergelopen kelders in Limburg, drukste avondspits van het jaar

Straten in Limburg lopen onder en het verkeer ondervindt hinder van de plensbuien die met het onweer gepaard gaan. Dat leidde rond 15.00 uur tot files en vertraging op onder meer de A2 tussen Maastricht en vliegveld Maastricht Aachen Airport, en de A76 tussen Geleen en Heerlen. Ook in Brabant ontstonden files vanwege het noodweer. De ANWB sprak zelfs van de drukste avondspits van het jaar tot nu toe, met 955 kilometer op het hoogtepunt. Rijkswaterstaat verwacht dat er de hele avondspits nog files zullen staan door de zware regenval en onweersbuien. Automobilisten wordt aangeraden om tijdens zo'n bui de snelheid aan te passen en meer afstand te nemen van voorgangers.

47 millimeter neerslag

Op weerstation vliegveld Maastricht Aachen Airport in Beek viel vanmiddag in een half uur tijd 47 millimeter neerslag, terwijl daar normaal in heel mei 66 millimeter valt, zo meldt Weeronline.



De temperatuur in het gebied ging in korte tijd omlaag van 22 graden naar 11 graden. De zware onweersbuien met hagel hingen stil boven het gebied, omdat er weinig wind is.