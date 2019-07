Ondernemer ontwikkelt wondermiddel tegen jeukrups en roeide al enkele nesten uit

KAD: ‘We zijn in gesprek’

Directeur Bastiaan Meerburg meldt dat hij nog niet is bijgepraat over het procedé van Bok. ,,Helaas kan ik u over deze specifieke methode dus nog niet uitgebreid inlichten. Wel is het interessant om te melden dat zich bij het KAD al veel mensen hebben gemeld met goede ideeën en mogelijke oplossingen. Wij zijn met hen in gesprek om te kijken of er een kansrijke methode tussenzit waardoor de problematiek in de toekomst afneemt.’’