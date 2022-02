Ondernemer stuurt reclamevliegtuigen de lucht in - Keizers en Keijzer tegen coronapas

Zeearend sterft na aanvaring met windmolen in Flevoland

Een zeearend uit Biddinghuizen is maandag gestorven aan de gevolgen van een aanvaring met een windmolen in Flevoland. De zeearend had een GPS-zender om, waardoor onderzoekers precies wisten waar de roofvogel was toen het noodlot toesloeg, meldt natuurwebsite Nature Today.

3 februari