Ondernemers Geleen bekeurd terwijl ze hun zaak beschermen: ‘Als criminelen behandeld’

Geleense ondernemers die tijdens de rellen gisteravond hun bedrijf probeerden te beschermen, zijn door de politie bekeurd. Ze stonden buiten om te voorkomen dat relschoppers hun zaak zouden vernielen, maar kregen een boete van 95 euro omdat zich niet hielden aan de avondklok. De ondernemers zijn woest. ‘Dit is een trap in mijn gezicht.’

Net als op veel andere plaatsen in Nederland verzamelden zich gisteravond in het centrum van Geleen jongeren die uit waren op rellen. De politie pakte twaalf verdachten op, onder wie enkele minderjarigen.



Op beelden op social media was te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de stad renden, op de hielen gezeten door agenten. De politie joeg de jongeren het centrum uit. De groep van 100 tot 150 vandalen trok daarna naar de Rijksweg Centrum, waar de drie ondernemers hun zaak hebben.

Harold Heugen, eigenaar van Rebelde Needles, ging direct naar zijn tattooshop. ,,Om te redden wat er te redden viel. Ik heb dure apparatuur in de zaak. Die wilde ik veiligstellen. We hebben het al zo moeilijk. We kunnen geen aanspraak maken op financiële steun en vallen overal buiten de boot. Ik probeer mijn zaak in leven te houden.‘’

In de straat stonden inmiddels ook zijn buurman Rob Slangen, uitbater van café Ut Trefpunt, en overbuurman Michael Jansen van zonnestudio Sunny Sammy’s.

Sussen

Heugen: ,,We zijn buiten gaan staan voor onze zaak en hebben geprobeerd de boel te sussen door met de relschoppers te praten. Ik legde uit dat we hier hard voor gewerkt hebben en dat ze hun punt niet maken door de boel te vernielen. Bij sommigen werkte dat.‘’

Jansen stond thuis in Valkenburg onder de douche toen zijn vriendin filmpjes liet zien van de rellen in Geleen. Hij kleedde zich gelijk aan en haastte zich naar Geleen.

Toen hij iets na 21.00 uur naar de overkant liep om met zijn buurmannen te overleggen wat ze zouden doen, werden ze ingesloten door zes politiebusjes en meerdere agenten. Ze kregen direct een bekeuring van 95 euro omdat ze zich - zo is de uitleg van de politie Limburg - niet hielden aan de avondklok. Heugen: ,,Er was geen discussie mogelijk. We werden als criminelen neergezet.‘’

Volledig scherm ME in de straten van Geleen. © via REUTERS

Cafébaas Slangen deelde een filmpje van het incident op zijn Facebookpagina. Hij kreeg uiteindelijk geen bekeuring, omdat hij in zijn eigen ‘voortuin’ stond. Hij woont namelijk boven zijn zaak.

,,Na veel discussie kreeg ik geen boete‘’, vertelt Slangen. ,,Maar mijn kinderen van 9 en 14 die achter het raam stonden te kijken, moesten wel naar buiten komen om hun ID te laten zien. Dan denk je iets goed te doen... Van de politie hebben we niks meer gehoord.‘’

Gesneuveld

Het café en de zonnestudio blijven ongeschonden. Alleen tegen het raam van de tattooshop is vuurwerk gegooid. Heugen: ,,Voor hetzelfde geld was de ruit gesneuveld en hadden ze binnen gestaan.‘’

Collega-ondernemer Jansen is zwaar teleurgesteld. ,,Dit voelt als een trap in mijn gezicht. We zijn als een hond behandeld. Ik ben echt kwaad. Ik wil de boete niet betalen. Er wordt van alle kanten hulp aangeboden, via crowdfunding, van juristen. Dat doet mij goed, want hiermee slaat de politie de plank mis‘’, zegt Jansen.

,,Wat ik de volgende keer doe? Daar kan ik geen antwoord op geven. Moet ik mijn zaak nog wel beschermen als zoiets weer gebeurt? Het is absurd dat ik daarover moet nadenken.‘’

