Ondernemers huwelijksmarkt zijn druk: ‘Ik neem tot augustus geen bestellingen meer aan’

Bussen geregeld voor vervoeren 200 asielzoe­kers vanuit Ter Apel

Het is gelukt om tweehonderd asielzoekers in bussen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel te vervoeren naar opvanglocaties in het Brabantse Budel en het Drentse Vledder, zo meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanavond. Hierdoor hoeven er geen mensen op stoelen te slapen in de nacht van donderdag op vrijdag.

19 mei