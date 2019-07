Onderschat nooit de kracht van een vrouw onder invloed van borstvoedingshormonen

Ik was een totaal schaamteloze borstvoeder. Ik heb twee baby’s mogen voeden, en het zal wel aan de hormonen hebben gelegen, maar ik voedde overal en altijd en het maakte me niet uit wie keek. Zo heb ik gevoed terwijl er mannelijke collega’s op kraambezoek waren. Mannen met wie ik doorgaans alleen hele serieuze gesprekken over oplagecijfers voerde, zagen mij live een tepel in een babymond duwen. Kon me niks schelen. Ik deed het op volle terrassen, op een bruiloft, op bankjes in parken. En nergens voelde ik me opgelaten. Mijn kind moest drinken, dus hoppetee.