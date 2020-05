Ondertussen elders in het koninkrijk: de vergeten oorlog in Indonesië

Cathy van der Laar denkt liever niet terug aan het toilet in het Japanse concentratiekamp Kramat in Batavia, het huidige Jakarta. Het was niet alleen walgelijk vies, vertelt Van der Laar: ,,De toiletten waren buiten het kamp. Als we moesten plassen, werd er op ons geschoten door Indonesische jongens in kanariebomen. Ik was ontzettend bang.’’