Onderwijsbond wil dat leraren, ouders én leerlingen alle lesuitval melden

De AOb kondigde direct aan dat er elke maand verrassingsacties volgen om de problemen in het onderwijs op de agenda te houden. De eerste is een publieksvriendelijke actie. ,,De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om de problemen van het lerarentekort landelijk te registreren, maar de minister legt die naast zich neer. We weten nu niet eens hoe groot het tekort is. Dat willen we in kaart brengen”, verklaart woordvoerder Esther Sloots.