Onderwijsinspectie wist al in 2016 van examendebacle bij VMBO Maastricht

Dat blijkt uit correspondentie tussen ouders en de directie van scholenkoepel LVO Maastricht waarover De Volkskrant en dagblad Trouw beschikken en die al van november en december 2016 dateert.

Alle 354 eindexamens van het VMBO Maastricht werden vorige week door het ministerie van Onderwijs ongeldig verklaard. Er zouden grote fouten gemaakt zijn bij het afnemen van de schoolexamens, het deel waarvoor de opleiding verantwoordelijk is. De kandidaten zouden een of meerdere delen van het examenprogramma, vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), niet hebben afgerond.



De zaak kwam op 14 juni aan het licht, toen een klokkenluider de Onderwijsinspectie op de hoogte bracht. Uit correspondentie tussen ouders en de directie van scholenkoepel LVO Maastricht blijkt dat de inspectie al veel langer op de hoogte was. De bezorgde ouders stapten na meermalen aandringen bij de school zelf naar de inspectie.

Forse achterstand

Verschillende ouders maakten destijds melding van het feit dat hun kroost, toen nog derdejaarsleerlingen, fors achterliep op de PTA-planning. Ook bleek dat er in de computersystemen van de school afwijkende cijfers stonden dan waar de leerlingen mee thuiskwamen. ,,Als we het PTA bekijken, dan zouden ze al veel meer toetsen gehad moeten hebben’’, schrijven de ouders onder meer.



In een officiële klacht, die ook naar de inspectie is gestuurd, worden alle vakken opgesomd waar leerlingen in achterlopen. De ouders spreken hun ‘grote zorg’ uit dat de leerlingen, om aan de PTA-eisen te voldoen, uiteindelijk een grote inhaalslag moeten maken. Een terechte angst, zo blijkt. Een van de ouders reageert: ,,Onze dochter moet precies voor de vakken waar we toen al voor waarschuwden het examen inhalen.’’

'Te weinig mee gedaan'

De Onderwijsinspectie startte in december 2016 een onderzoek naar het VMBO Maastricht. Een deel van de opleiding (VMBO Basis) werd onder verscherpt toezicht geplaatst. Naar de examens werd niet gekeken. ,,De inspectie heeft het over een klokkenluider’’, zegt een andere ouder. ,,Maar die waren er al in 2016. Daar is onvoldoende mee gedaan.’’ De inspectie laat weten dat er een extern onderzoek naar de rol van organisatie bij het examendebacle komt en doet hangende het onderzoek geen mededelingen.



Onderwijsminister Slob liet, in reactie op het eindexamendrama, de Tweede Kamer in een brief weten dat scholen 'onverantwoord' hebben gehandeld. Volgens Slob zouden er duizenden fouten zijn gemaakt. De leerlingen krijgen van het ministerie nu de tijd om hun schoolexamens te repareren. De eindexamencijfers blijven geldig tot 1 januari 2019. Door tijdens de zomervakantie hun schoolexamens in te halen, kunnen ze in september starten aan hun vervolgopleiding.