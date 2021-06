Onderwijzers, agenten en medici loodsten ons door crisis, laten we de waardering geven die ze verdienen

Afgelopen weekend, toen de tweede versoepeling in de horeca van kracht werd, staarde ik vlak voor het slapengaan, vanuit onze veilige woonkamer, naar de mensen die zich als mieren over het uitgaansplein bewogen. Ik gebruik bewust dat laatste werkwoord want niet iedereen was nog in staat om te lopen; de horecagangers zwalkten, strompelden, sleepten en kropen naar hun volgende bestemming, vaak een slordig geparkeerde fiets.