Onderzoek: aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem

Traumaheli­kop­ter landt op A1 bij Rijssen na ongeluk: weg helemaal dicht

12:17 Het is goed mis op de A1 deze maandagmorgen. Ter hoogte van Rijssen heeft aan het eind van de ochtend een ongeval plaatsgevonden. In de richting van Hengelo naar Apeldoorn - tussen knooppunt Azelo en Rijssen - is de weg helemaal afgesloten. Een traumahelikopter is ter plaatse.