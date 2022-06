Onderzoek in woning verdachte (22) zaak Gino nog gaande, veel boosheid bij vindplaats jongetje

Intussen heerst bij bij de ouderlijke woning van Gino in Maastricht grote verslagenheid. Voor de deur van het huis aan de Gildenweg ligt een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes, net als bij het speelveldje in Kerkrade waar hij voor het laatst werd gezien.



Voor de woningen in de straat van Gino's ouderlijk huis verzamelen zich buurtbewoners die herinneringen uitwisselen aan het 9-jarige jongetje. Een buurvrouw die niet bij haar naam genoemd wil worden vertelt dat zij het jongetje geboren heeft zien worden. ,,Ik verschoonde zijn eerste luier”, zegt ze. ,,Ik ben er kapot van.” Gino speelde heel vaak buiten, was bang en timide, en werd soms door andere kinderen in de buurt geslagen, vertelt een andere buurvrouw. ,,Zelf deed hij geen vlieg kwaad. Hij was bang in het donker.”



Ook leggen steeds meer mensen bloemen en knuffels neer bij de plek waar Gino werd gevonden. Buurtbewoners doen hun verhaal tegen elkaar en uiten vooral hun boosheid. Ze vragen zich af hoe het kan dat iemand die vijf jaar geleden werd veroordeeld voor kindermisbruik, nu verdachte is van betrokkenheid bij de dood van een 9-jarig jongetje. Een verdachte die in hun buurt woont, en volgens omwonenden het stoffelijk overschot van Gino in een schuurtje heeft gelegd achter een uitgebrande woning vlakbij het appartement waar hij zelf woonde.



,,Ik durf mijn kinderen niet meer buiten te laten spelen”, zegt een van de vrouwen die bij de bloemen en knuffels staan te praten. ,,Je moet de kinderen juist wel buiten laten spelen”, spreekt een andere vrouw haar tegen. ,,Je mag niet de dupe worden van angst.” Weer een ander vult aan: ,,We moeten gewoon meer toezicht houden. Als de kinderen buiten spelen, aan de deur gaan staan en kijken of er niks gebeurt.”



Er was nog overwogen ook in Geleen een stille tocht voor Gino te houden, maar op verzoek van de familie van het jongetje gaat dat niet gebeuren. Mensen kunnen in Kerkrade met de stille tocht woensdagavond meelopen.