Onderzoek: kwart basisscholen heeft te maken met verspreiden naaktfoto’s

In 24 procent van de gevallen komen leerlingen uit groep 7 en 8 al (meermaals) in aanraking met ongewenste naaktfoto’s of video’s, via bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram of TikTok, blijkt uit de ingevulde vragenlijst. ,,Er waren foto’s gemaakt tijdens het douchen na de gymles die later rondgingen”, vertelt een leerkracht van een Rotterdamse basisschool. Het aantal incidenten is de afgelopen vijf jaar ook verergerd.

In het voortgezet onderwijs komt deze vorm van online shaming vaker voor. Negen van de tien ondervraagde zorgcoördinatoren melden dat het speelt op hun school. ,,Het is een maatschappelijk probleem dat standaard moet worden opgenomen in het lessenpakket. Dit zou vanuit Den Haag geregeld moeten worden”, zegt een zorgcoördinator.

Zorgelijk

De meeste zorgcoördinatoren en leerkrachten van groep 7 en 8 geven aan dat ze incidenten als zorgelijk of zeer zorgelijk ervaren. In totaal vulden 595 docenten de vragenlijst in, waarvan 410 leerkrachten uit groep 7 en 8 van de basisschool en 185 zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs.

Hoewel de meeste leerkrachten en zorgcoördinatoren zeggen dat hun school er wel eens aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld via een gastles of theatervoorstelling, zijn scholen nu niet wettelijk verplicht om het op te nemen in de lesstof. Dat wil het kabinet veranderen.

Om leerlingen goed te kunnen helpen, geven leerkrachten en zorgcoördinatoren aan met name behoefte te hebben aan geschikt lesmateriaal en meer kennis. ,,Het is echt belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt”, reageert demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). ,,Alles moet er nu op gericht zijn om in de volgende kabinetsperiode, en wat mij betreft zo snel mogelijk, dit af te ronden en wettelijk te verankeren.”

De tv-uitzending van Pointer (KRO-NCRV) is zondagavond te zien om 22.10 uur op NPO2.