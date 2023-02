Onderzoek: Leraar ziet steeds vaker Jodenhaat in de klas

Bijna de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs was het afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat hiernaar in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek deed. Meestal betreft het scheldpartijen en ongerichte beledigingen, vertelt 42 procent van de leraren op de middelbare school.

Vergelijkbaar onderzoek is ook tien jaar geleden uitgevoerd. In 2013 maakte nog 35 procent van de docenten één of meer uitingen van Jodenhaat in de klas mee. ,,Antisemitisme is, net als in de samenleving, in de klas een hardnekkig probleem”, constateert de Stichting.

Voetbal is de meest voorkomende context waarin leerlingen Joden als groep beledigen. Meer dan een derde van alle docenten noemde in het onderzoek deze samenhang. Voetbal-gerelateerd antisemitisme bestaat al decennialang en kent zijn oorsprong in rivaliteit tussen fanschares van verschillende voetbalclubs.

Antisemitische opmerkingen doen zich ook voor als gevolg van het Midden-Oostenconflict, het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook dit is een al langer bekend en terugkerend verschijnsel. Een derde van de leraren rapporteert beledigingen van Joden in deze context. Het bagatelliseren of ontkennen van de Holocaust komt verder regelmatig voor (14 procent).

Quote De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat tegengaan van antisemi­tis­me in het voortgezet onderwijs hard nodig blijft Algemeen directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting

Vooral vmbo’ers

De voorvallen komen voor op alle onderwijsniveaus, maar vooral op het vmbo. De meerderheid van de daders is westers en mannelijk. ,,Tegelijkertijd is er, gelet op de onderwijspopulatie, een relatieve oververtegenwoordiging van leerlingen met een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Vooral als het gaat om Midden-Oosten-gerelateerd antisemitisme. Dit aandeel is ten opzichte van het onderzoek uit 2013 gestegen”, aldus de onderzoekers.

,,De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat tegengaan van antisemitisme in het voortgezet onderwijs hard nodig blijft”, zegt algemeen directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting. ,,Daarbij moeten succesvolle aanpakken worden gecontinueerd en uitgebreid, zoals educatie over de Holocaust en educatie over vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen.”