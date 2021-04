Onderzoek ‘Mep een mug’ is een succes: al 6000 dode muggen binnen

Nederland liet het zich geen twee keer zeggen. De oproep ‘Mep een mug’ (en stuur hem op) van de Wageningen Universiteit leverde zo'n zesduizend dode muggen op. ,,We hopen zo een beter beeld te krijgen van welke muggensoorten in de winter in Nederlandse huizen aanwezig zijn.”

Duizend, misschien tweeduizend inzendingen had promovendus Rody Blom verwacht binnen te krijgen na zijn oproep in februari. ,,Maar er liggen hier nu zo'n zesduizend enveloppen. Dat is echt heel veel. We hebben er tot nu toe 3500 kunnen openen, dus we zijn nog wel even bezig.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Entomologie (de tak van dierkunde die zich bezighoudt met insecten) van de universiteit in Wageningen. De Nederlanders die een mug hebben (dood-)gemept en in een flessendop hebben opgestuurd, hebben daarna ook nog een vragenlijst ingevuld.

Daarin wordt uiteraard gevraagd waar de mug gedood is. ,,Dan kunnen we zien of er bijvoorbeeld meer muggen ingestuurd zijn vanuit het binnenland dan vanuit de kust.” Maar ook of mensen een kruipruimte hebben in hun huis. ,,We vermoeden dat de aanwezigheid van een kruipruimte met water erin muggen langer actief houdt."

Kat, hond of mens?

Het hoofddoel van het onderzoek: ,,Welke muggensoorten vinden we in de winter bij mensen thuis. We denken dat dat andere soorten zijn dan in de zomer.” Als de mug bloed in zich heeft, wordt dat eruit gehaald en onderzocht op dna-sporen.

,,Daarmee willen we bekijken wat de mug geprikt heeft: een kat, een hond of een mens? Daarmee kunnen we dan misschien weer iets zeggen over de mate waarin mensen aan muggen blootgesteld worden. Vorig jaar zomer dook het Westnijlvirus op in Nederland, dat wordt doorgegeven door muggen. Misschien komen we dat in dit onderzoek ook wel tegen en gaan we beter begrijpen hoe virussen zich onder muggen verspreiden.”

Het is nog niet bekend wanneer de onderzoeksresultaten bekend worden, maar een ontdekking die Blom nu al kan delen: Nederlanders vinden het leuk om kaartjes of (kinder-)tekeningen mee te sturen met de gemepte mug. ,,Die bewaar ik allemaal en hang ik op mijn werkkamer op.” De flessendoppen gaan (zonder mug) naar de actie ‘drop je dopje’ voor blindengeleidehonden. Per kilo doppen ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding.