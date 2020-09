Onderzoek na zelfdoding bij Landelijke Eenheid: teamchefs overgeplaatst wegens fouten

Mike Versteege werkte als digitaal expert bij de Landelijke Eenheid. Eind vorig jaar maakte hij een eind aan zijn leven. Vlak voor zijn dood had de dertiger aangegeven dat hij op het werk werd gepest. Ook had hij bezwaar aangetekend tegen een overplaatsing. Omdat de zelfdoding vragen opriep of gebeurtenissen op zijn werk een rol hadden gespeeld, gelastte de Landelijke Eenheid een onafhankelijk onderzoek naar de feiten in de periode voor de zelfgekozen dood van Versteege.

Uit dat feitenonderzoek blijkt dat er geen sprake is van plichtsverzuim, noch van pestgedrag door betrokkenen. Wel zijn er fouten gemaakt, zo maakte de politie vandaag bekend. “Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten en dat betreur ik’’, zegt politiechef Jannine van den Berg in het persbericht. “Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het feitenonderzoek, heeft de eenheidsleiding het voornemen dat de betrokken leidinggevenden zich op andere werkzaamheden gaan richten. Zij zijn hierover in gesprek.’’

Divers leiderschap

De fouten hebben te maken met gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden rond Mike's overplaatsing. Daardoor wist Versteege niet goed waar hij aan toe was. Ook bevatte het besluit tot zijn overplaatsing feitelijke onjuistheden. Daarnaast kwamen de teamchefs toezeggingen niet na.

Versteege was volgens Van den Berg van grote betekenis voor de organisatie. “Hij was onderscheidend omdat hij steeds weer met originele invalshoeken kwam voor operationele problemen. De leidinggevenden hadden oog voor zijn kwaliteiten, maar worstelden ook met de vraag hoe om te gaan met zijn eigenzinnigheid. Onze organisatie heeft specialisten als Mike nodig maar zij vragen tegelijkertijd een andere manier van leidinggeven dan we van oudsher gewend zijn binnen de politie.’’

De ontwikkeling van divers leiderschap binnen de politie is volgens Van den Berg enkele jaren geleden in gang gezet ‘maar we zijn er nog niet’. Volgens haar kan gerust gesteld worden dat dit feitenonderzoek laat zien dat er onvoldoende aandacht is voor de individuele medewerker. “Dit blijkt ook uit het KPMG-rapport over de Dienst Landelijke Informatie Organisatie, dat onlangs is verschenen. Dat moet veranderen.’’

Schok

De nabestaanden en directe collega's van Versteege zijn volgens de politie voor de publicatie van het persbericht geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten. “De dood van Mike is in-en-in triest,’ aldus Van den Berg. “In de eerste plaats natuurlijk voor de familie. Daarnaast bracht zijn overlijden een enorme schok teweeg onder de directe collega’s. Nog steeds overheersen ongeloof en verdriet. Deze zaak kent alleen maar verliezers.’