Onderzoek naar achtergebleven explosieven plofkraak Doetinchem: winkels ontruimd

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doet in de Houtsmastraat in Doetinchem onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieve stoffen. Na de plofkraak van gisteravond is het bij het winkelcentrum een ravage rondom de pinautomaat van ABN Amro. De omgeving is afgezet en winkels zijn ontruimd.

Voor de veiligheid en uit voorzorg heeft de EOD het terrein ruimer afgezet en is besloten tot ontruimingen over te gaan. Dit in ieder geval totdat er uitsluitsel is over de explosieve stoffen die mogelijk zijn achtergebleven na de explosie van gisteravond.

Lees ook Play Doetinchem opgeschrikt door explosie bij plofkraak: Knal door iedereen gehoord Lees meer

De plofkraak heeft een enorme ravage veroorzaakt. Het gebouwtje waarin de pinautomaat van ABN Amro stond. is opgeblazen. De brokstukken lagen volgens de politie tot ver in de omtrek. De restanten van het gebouw worden vandaag gesloopt. De bank weet nog niet of er een pinautomaat terugkomt bij het winkelcentrum.

Sommige winkels bleven vanmorgen al dicht omdat in het opgeblazen gebouwtje ook de stroomvoorziening werd geregeld. Het winkelcentrum van Overstegen bestaat onder meer uit Aldi, Albert Heijn en Kruidvat. De Aldi had vandaag een feestelijke heropening gepland. De winkel heeft schade opgelopen. Of en wanneer de supermarkt opent is nog niet bekend. De feestelijkheden zijn sowieso afgelast.