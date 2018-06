Onderzoek naar autobandenindustrie om weren slijtvaste band

De autobandenindustrie is in opspraak. Grote producenten zouden de deur dichthouden voor innovaties die de levensduur van banden fors verlengen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek begonnen naar mogelijke tegenwerking. Ze heeft verschillende partijen gevraagd inlichtingen te verschaffen, nadat ze informatie kreeg dat bandenfabrikanten innovaties blokkeren en daar onderling afspraken over maken.

De reden: de introductie van een nieuw soort sealant, een gel die in de band gespoten kan worden. Het spul wordt veel gebruikt om lekken te repareren, maar de nieuwste soort zou meer doen dan dat. Het materiaal zorgt dat de band langer op spanning blijft, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd. Banden kunnen zo veel langer mee.

Negatief advies

Verschillende producenten proberen met het product de markt te veroveren. Maar bandenproducten raden het gebruik van de nieuwe sealants af en zeggen dat de garantie op hun banden komt te vervallen als dat advies in de wind wordt geslagen. Zo worden klanten onder druk gezet om de bandenbeschermer niet te gebruiken. Ook wordt verteld dat inzamelaars van versleten banden deze niet meer willen innemen als er een sealant is gebruikt. Verder worden berichten over kapotte wielen en milieuschade rondgestuurd.

Onterecht, aldus een producent van sealants. Bandenfabrikanten zouden door de opkomst van de beschermgel een flink deel van hun inkomsten zien verdwijnen, omdat banden veel langer meegaan. Het vermoeden is dat het negatieve standpunt van de grote producenten over sealants gezamenlijk is bepaald. En dat mag niet, net zoals het niet de bedoeling is nieuwe spelers op de markt tegen te werken.

Discussie

De brancheorganisatie van bandenfabrikanten VACO ontkent met klem dat er onderlinge afspraken zijn geamaakt. Ook is niets bekend over een onderzoek van de ACM. ,,Wel is er al lange tijd een technische discussie gaande over de kwaliteit van dergelijke producten’’, zegt Edwin Brinksma namens de VACO.