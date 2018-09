Onderzoek naar criminele erfenis van doodgeschoten 'Haagse Holleeder'

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn een onderzoek begonnen naar de 'criminele erfenis' van de geliquideerde crimineel Karel Pronk (60). Hij werd begin augustus in Delft doodgeschoten. Deze week zijn in de omgeving van Den Haag twee woningen doorzocht en een garage- en een kelderbox.

Ook een woning op Ibiza is doorzocht, meldt de FIOD. Bij deze acties zijn administratie, drie auto's, en boot, drie luxe horloges en contant geld in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie denkt dat Pronk zich schuldig maakte aan strafbare feiten in het drugscircuit waar grote geldbedragen in omgaan. Mogelijk is crimineel geld weggezet bij familie of bij derden, zegt de woordvoerster van de FIOD. Daarmee zouden maken zij zich schuldig maken aan witwassen.

Bij het onderzoek zijn de politie van Den Haag en Amsterdam betrokken en justitie in Spanje. Het Openbaar Ministerie in Den Haag leidt het onderzoek.

'Holleeder'

Karel Pronk, ook wel bekend als de 'Haagse Holleeder' werd op 7 augustus doodgeschoten bij een koffietent in het Kalversbos in Delft. Na de liquidatie werd een 28-jarige man uit Delft als verdachte aangehouden. Volgens het OM gedroeg hij zich vlak na de schietpartij opvallend in de buurt van het café waar Pronk werd doodgeschoten. De man werd drie dagen later in vrijheid gesteld.