Onderzoek naar dood oud-MIVD’er heropend: ‘Ze hebben hem de dood ingejaagd’

Tipgever meldt zich bij politie in coldcase-zaak Judit Nyari

Een anonieme tipgever met informatie over de moord op Judit Nyari heeft zich gemeld bij de politie. Het Team Cold Cases Midden-Nederland riep begin mei een tipgever op om contact op te nemen voor een vertrouwelijk gesprek over de zaak. Of dit dezelfde tipgever betreft is niet duidelijk.

29 juni