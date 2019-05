Onderzoek naar drugsschip Moerdijk nog volop gaande

De politie is ook vandaag nog druk met het onderzoeken van het drijvende crystal meth-lab in Moerdijk. De ontmanteling daarvan gaat verder en het is nog niet bekend hoe lang de politie daarvoor nog nodig heeft, laat een woordvoerder weten.

Op het drugsschip, dat afgelopen vrijdag bij een controle werd ontdekt, is ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. Vrijdagnacht kwam er plots water in het ruim, waarschijnlijk veroorzaakt door een boobytrap. Zaterdag is daarom eerst uren gewerkt aan het leegpompen van het schip.

Kosten voor overheid

,,En de overheid zit weer met de kosten opgescheept", zegt burgemeester Jac Klijs van Moerdijk. ,,Het is nog maar de vraag of je de kosten kunt verhalen op de daders of kunt dekken door het schip te verkopen.”

Het gaat dan om het leegpompen van het ruim, maar ook het eventuele verslepen van het schip. Het is nu nog niet bekend wat er met het vaartuig gaat gebeuren. Klijs: ,,Ik verwacht daar in de loop van de week meer duidelijkheid over te hebben. We gaan in overleg met Rijkswaterstaat om te kijken of de huidige locatie de beste is of dat we het weg laten halen.”

‘Steeds creatiever’

De kosten zijn van latere zorg, zegt Klijs. ,,Het belangrijkste was dat we zo snel mogelijk het water hebben weggehaald. Dat kon anders een gevaar opleveren voor de gezondheid en het milieu.”

Er zijn vier mensen gearresteerd voor het drugslab: een 35-jarige Bredanaar en Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar.

Klijs noemt het lab typerend voor de tijd van nu: ,,Drugscriminaliteit gebeurt overal en komt steeds vaker voor. Ze worden daarbij steeds creatiever. En in zo'n klein haventje een schip wegleggen dat constant in zicht is? Dan moet je ook lef hebben.”