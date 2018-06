Onderzoek naar een van de meest geruchtmakende cold cases heropend

Het coldcaseteam van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en justitie houden maandagavond om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis in Oostburg waar aan het publiek om hulp wordt gevraagd. ,,Het onderzoeksteam geeft een presentatie over het dossier. Het doel is om belangstellenden van informatie te voorzien, maar ook om te kijken of er wellicht ideeën leven onder de toehoorders die het onderzoeksteam kunnen helpen’’, aldus de politie.



,,Het voornaamste doel van het onderzoek is het vinden van Herman’’, aldus officier van justitie Kim Weijers, die bij het Openbaar Ministerie cold cases onder haar hoede heeft. ,,En het ultieme doel is het opsporen van de dader of daders. Maar voor zijn vrouw Sandra en hun dochter Anouk is het belangrijk te weten waar hun man en vader is gebleven.’’



Justitie heeft een beloning van 15.000 euro klaarliggen voor de gouden tip.