Onderzoek naar wantoestanden bij asielopvang Purmerend: ‘Discriminatie, bedreigingen en corruptie’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het gemeentebestuur van Purmerend dat de informatie, die via vragen van de krant binnenkwamen, ‘een grote impact’ kan hebben op ‘de samenleving, het ingehuurde personeel, de eigen gemeentelijke organisatie en uw raad’.

Tentenkamp

In Purmerend slapen vluchtelingen in een tentenkamp op een industrieterrein ten noorden van de stad. Het is een zogenaamde crisisnoodopvanglocatie, waar vluchtelingen voor korte tijd verblijven. Daar slapen 225 mensen. Al vanaf het begin worden er problemen gemeld, zoals lekkages en een gebrek aan warm water. Ook zouden er ‘natte bedden zonder dekens’ staan, aldus het Noord-Hollands Dagblad.

In de brief aan de raad schrijft burgemeester Ellen van Selm dat er een onafhankelijk onderzoek komt, ‘om uit te zoeken of er meer achter (de problemen, red.) schuilgaat dan opstartproblemen waarover u eerder bent geïnformeerd’. De burgemeester schrijft in de brief dat de problemen in Purmerend voortkomen uit een eerdere opvanglocatie in Assendelft. Daarom wordt in het onderzoek ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland betrokken, waar zowel Assendelft als Purmerend toe behoren.