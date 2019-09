Onderzoek nadat Boeing wilde opstijgen vanaf taxibaan Schiphol

Update Zeer jong kind in kritieke toestand na incident in Wormerveer, politie doet onderzoek

17 september De politie doet in en rond een woning in Wormerveer (Noord-Holland) onderzoek naar een gebeurtenis ‘waarbij een zeer jong kind ernstig letsel heeft opgelopen’. Afgelopen zaterdag is het kind volgens de politie in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis.