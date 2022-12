Onderzoek: voedselverpakkingen afhaalzaken amper gerecycled

De organisatie analyseerde onder meer de samenstelling van de verpakkingen van 124 producten van ketens als Burger King, AH to go, Kiosk, McDonald’s, Starbucks, Julia’s, KFC en HEMA. Ook keken de onderzoekers naar de manier waarop de bedrijven met afval omgaan. De uitkomsten laten zien dat het “bijzonder slecht gesteld is met de duurzaamheid van deze afvalstroom”, vat directeur Rob van Tilburg samen.

Voor papieren verpakkingen is beter scheiden van afval een van de verbeteropties. Dat is wel ingewikkeld, want in de publieke ruimte raken afvalstromen snel vervuild. Dat op veel papieren verpakkingen een plasticlaagje zit, is niet altijd een probleem voor hergebruik, zolang het maar een enkele plasticlaag is. In het ontwerp van verpakkingen valt ook veel winst te behalen. Zo zitten papieren etiketten het hergebruik van plastic verpakkingen nu nog regelmatig in de weg. Ook de informatievoorziening voor consumenten kan beter: op 88 procent van de onderzochte verpakkingen staat geen enkele aanwijzing over wat te doen met het afval.