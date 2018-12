Onderzoek: vraagtekens bij ongeldig verklaren examens VMBO Maastricht

De examens van 353 leerlingen van VMBO Maastricht hadden afgelopen juni niet per se ongeldig verklaard hoeven worden. De Auditdienst Rijk stelt vraagtekens na onderzoek. Het ministerie van Onderwijs zegt dat het de enige manier was om de waarde van de diploma’s te kunnen garanderen. De Onderwijsinspectie krijgt ook kritiek: ze hadden niet goed zicht op de kwaliteit van een aantal opleidingen.

De Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs hadden ook kunnen besluiten om de diploma-uitreiking te verplaatsen. Nu trapten ze eind juni in allerijl op de noodrem, omdat de diploma-uitreiking voor de deur stond. Als de leerlingen hun diploma's eenmaal hadden, konden die niet meer ongeldig worden verklaard.

Daarom kozen de inspectie en het ministerie ervoor de examens ongeldig te verklaren. Dat leidde tot grote onrust onder leerlingen en ouders die dachten dat ze die zomer hun examens opnieuw moesten maken, terwijl een week later bleek dat dat niet het geval was. Ze moesten alleen een deel van de schoolexamens inhalen.

Volgens de Auditdienst Rijk (ADR) was die onrust niet nodig geweest als de diploma-uitreiking was uitgesteld en de inspectie eerst had kunnen onderzoeken welke toetsresultaten de leerlingen misten.

Ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven werken nu aan handvatten om in dit soort crises goed en snel te kunnen handelen. Een herhaling van het examendebacle in Maastricht willen ze voorkomen.

Nachtmerrie

Afgelopen zomer was een nachtmerrie voor 353 leerlingen van VMBO Maastricht. Ze dachten hun felbegeerde vmbo-diploma te hebben gehaald, maar hun examens werden vlak voor de uitreiking ongeldig verklaard. De leerlingen hadden hun schoolexamens niet allemaal goed afgerond, waardoor ze formeel niet aan het centraal schriftelijk examen hadden mogen beginnen. Gezamenlijk misten ze honderden toetsresultaten.

Minister Arie Slob (Onderwijs) besloot dat de cijfers van behaalde examens mochten blijven staan, maar dat de leerlingen wél hersteltoetsen moesten maken om aan alle examenvoorwaarden te voldoen. In de zomervakantie zaten honderden scholieren alsnog met de neus in de boeken om nieuwe toetsen te maken. Op één na hebben alle leerlingen hun examen inmiddels gehaald.

Crisis

Door het examendebacle kwam de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) onder vuur te liggen. Hoe kon zo’n crisis ontstaan? En hoe kon de school pas zo laat de mankementen ontdekken?

De afgelopen maanden deed de Onderwijsinspectie onderzoek naar de zaak op het VMBO Maastricht, maar ook naar de kwaliteit op andere LVO-scholen. Van de 31 locaties nam ze er 11 nader onder de loep. Op het VMBO Maastricht waren zes locaties zeer zwak, evenals een afdeling van het Sophanium in Gulpen. Nog eens zes andere afdelingen, verdeeld over vier locaties, zijn onvoldoende beoordeeld door de Onderwijsinspectie. De betrokken ouders en leerlingen zijn daarover al ingelicht.

Al sinds augustus 2015 voerde de Onderwijsinspectie onderzoeken uit bij de scholen van VMBO Maastricht. Een van de afdelingen stond al onder verscherpt toezicht. Ook kreeg de inspectie relatief veel signalen binnen van ouders over problemen in het onderwijs, maar vooral over veel lesuitval. Toch heeft de Onderwijsinspectie niet kunnen voorkomen dat het examendebacle kon gebeuren.

Reputatie

De reputatie van het VMBO Maastricht stond onder druk in het Limburgse. In vier jaar tijd daalde het aantal leerlingen met 25 procent. In heel Limburg zijn minder tieners die naar de middelbare scholen gaan, maar dat aantal loopt terug met 4,5 procent.

De Onderwijsinspectie heeft nu strikte afspraken met LVO gemaakt om de kwaliteit op de scholen te verbeteren. Op meerdere locaties is een hoog ziekteverzuim, waardoor veel lessen uitvallen. Ook wisselen leraren veel van baan. Vanuit de directies worden vernieuwingen de klaslokalen in geduwd zonder dat er draagvlak is onder de leraren.

Het bestuur is intussen gewisseld. Ervaren bestuurders vanuit sectororganisatie VO-raad staan de nieuwkomers bij.