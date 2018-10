Onderzoeker: 'Er is nog veel meer mis met de Stint, knudde met een rietje'

,,Dit is hartstikke fout. Zwaar onvoldoende en amateurisme van de ergste soort. Ik heb er geen andere woorden voor,’’ zegt de onderzoeker die gistermorgen een Stint uit elkaar haalde. De in Helmond woonachtige onderzoeker heeft een eigen adviesbureau gespecialiseerd in onderzoek van falende elektrotechnische systemen.

Direct na het spoorongeval met het voertuig waarbij vier kinderen omkwamen, ontdekte Coppes al structurele ontwerpfouten. Hij gaf iedereen het advies om er niet meer mee de weg mee op te gaan. Maar toen hij gisteren de kans kreeg om, in opdracht van RTL Nieuws, een voertuig binnenste buiten te keren, kwam hij zulke ernstige montagefouten tegen dat voor hem zonneklaar is dat hier een bijzonder amateuristische bouwer aan het werk is geweest. ,,De minister zegt het nog heel vriendelijk dat er wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid van dit voertuig, maar dit voldoet gewoon absoluut niet aan de veiligheidseisen.’’

Volgens Coppes deugt de aanleg van de elektrische bedrading van geen kant. Er is bijna geen enkele maatregel genomen dit brandveilig te doen en te voorkomen dat dit voertuig andere apparaten stoort of zelf wordt verstoord.

Ongeschikt

Zo zit er onderin een stekker die een verbinding maakt met het elektrisch systeem en de accu. Maar deze stekker is volgens Coppes totaal ongeschikt voor dit doel omdat het niet vochtwerend is. Ook zitten er aan de onderkant van het voertuig elektrische contactpunten die niet zijn afgeschermd. ,,Als het voertuig door opspattend pekelwater rijdt, of er spat een verdwaald colablikje omhoog, kunnen de vonken er vanaf springen. Dit is hartstikke brandgevaarlijk,’’ zegt Coppes.

Quote Zwaar onvoldoen­de, ik heb er geen woorden voor Onderzoeker Peter Coppes Waterdichtheid is bij het hele voertuig een zwak punt. Het paneel op het stuur is dat volgens de onderzoeker bijvoorbeeld ook niet, terwijl er wel allemaal elektrische schakelaars op zitten. De fabrikant heeft daar een oplossing voor bedacht: eigenaren moeten het paneeltje inpakken in een meegeleverde foudraal als er niet op wordt gereden. ,,Hoe bedenk je dat?’’

De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeerde maandag al dat een defect in de stroomkabel die het motorsysteem aanstuurt ertoe kan leiden dat het voertuig vanzelf op de hoogste snelheid gaat rijden. De handrem is dan niet krachtig genoeg om de Stint te laten stoppen. Alleen de sleutel uit het contact helpt dan nog, maar die zit volgens ILT op een onlogische plek; links van de stuurkolom, ook de plek waar de handrem zit.

Coppes ontdekte voor hem nog meer onbegrijpelijke ontwerpfouten. Zo zijn de drukknoppen voor de knipperlichten zo geplaatst dat het onmogelijk is om richting aan te geven met twee handen aan het stuur. ,,Je moet of het gas los laten of je hand weghalen bij de rem.’’ Ook is achterom kijken bij het afslaan lastig. ,,Je draait dan al snel aan het stuur omdat er geen spiegel op zit.’’

Ondanks deze waslijst aan ontwerp- en montagefouten mocht de Stint wel de weg op. Coppes verwijt de controlerende instanties in Nederland niet zoveel. De fabrikant is volgens hem altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het apparaat. ,,Er komen elk jaar zoveel nieuwe elektrische apparaten op de markt dat geen overheid daar tegenop kan controleren. Dat gebeurt alleen op basis van meldingen van ongelukken of defecten.’’

Overigens gaf de RDW wel een negatief advies om met de Stint de weg op te gaan. Maar dat had er vooral mee te maken dat het bakje waar de kinderen in zaten eigenlijk te breed is voor wat wettelijk is toegestaan, namelijk 110 centimeter in plaats van 75 centimeter. Ook verkeersinstituut SWOV was kritisch. Zij vonden het bakje ook te groot. Maar nog zorgelijker vonden ze het dat bestuurders geen rijbewijs nodig hebben en de minimumleeftijd 'slechts' 16 jaar is. Die lage leeftijd vonden ze een te grote verantwoordelijkheid voor iemand die maximaal 10 kinderen mag vervoeren.