Onderzoeker over belang islamitische school: ‘Moslims moeten strijden voor eigen plek in samenleving’

Reacties op ‘cliché-jihadiste’: ‘Wat is er nog Nederlands aan haar?’

7 augustus ‘Een jihadiste uit het kalifaat heeft toch haar Nederlanderschap verspeeld doordat ze in vreemde krijgsdienst was?’, zegt briefschrijver Dijkshoorn naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant van zaterdag 7 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.