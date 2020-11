Onderzoekers: 2200 coronadoden te linken aan slechte luchtkwaliteit

Dat stellen onderzoekers van het Max Planck Instituut in het Duitse Mainz. ,,Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten", zegt Jos Lelieveld, een Nederlandse professor atmosferische chemie die aan het hoofd staat van het instituut. ,,Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19.”



Lelieveld en zijn collega's baseren hun conclusie op statistisch onderzoek. Gegevens over het verband tussen slechte lucht en het dodental uit eerdere corona-uitbraken in China en de VS zijn gekoppeld aan satelliet- en meetgegevens over de aanwezigheid van fijnstof in de lucht, wereldwijd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat globaal 15 procent van de coronadoden gelinkt kan worden aan slechte lucht. Nederland zit op het Europees gemiddelde van 19 procent.