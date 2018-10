Onderzoeksraad checkt regels voor nieuwe voertuigen na Stint-ongeval

Giftige schietgassen Staatsse­cre­ta­ris tegen klagende commando’s: Meld je bij mij

14:55 Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil dat de veertien commando’s die hebben geklaagd over de giftige gassen op de schietbaan in Bergen op Zoom zich bij haar melden. ,,Meld je bij mij, dan kunnen we het gesprek aangaan”, zo riep zij tijdens het vragenuurtje op.