Onderzoeksraad: Chemelot moet veiliger

Nationale dag van lange mensen 13 zaken die héél herkenbaar zijn voor lange mensen

9:10 Op de langste dag van het jaar is het voor het derde jaar ook de Nationale dag van lange mensen. Deze dag is in 2015 in het leven geroepen door langzijn.nl, een online informatieplatform voor lange mensen. Wij zetten herkenbare voor- en nadelen van lang zijn op een rijtje.