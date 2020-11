Onderzoeksraad na instorten dak AZ-stadion: controleer constructie grote gebouwen

Er is te weinig zicht op de veiligheid van gebouwen wanneer ze eenmaal in gebruik zijn. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in 2019.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt vandaag de bevindingen in het onderzoek naar het gedeeltelijke instorten van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar. Dat gebeurde augustus vorig jaar tijdens een zware storm. Er was op dat moment niemand aanwezig.

60 incidenten in 20 jaar

Volgens de OVV moet de overheid voor grote publieke gebouwen een controle van constructie verplicht stellen. Uit onderzoek blijkt dat het incident bij het AZ-stadion niet op zichzelf staat. Na inventarisatie van de afgelopen twintig jaar kwamen er bij ruim zestig gebouwen ernstige gebreken aan het licht.

De Raad onderzocht al eerder voorvallen in de bouw, zoals de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport (2017), het ingestorte dak van de Grolsch Veste in Arnhem (2011) en de ingestorte betonvloer van de B-tower in Rotterdam (2010).

Nauwelijks controle

Na het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft de bouwsector een actieplan opgesteld om de controle van de constructieve veiligheid van gebouwen te verbeteren. ‘De bouwsector wil de veiligheid beter controleren tijdens het ontwerp en de bouw, maar wanneer een gebouw eenmaal in gebruik is genomen, blijkt deze controle nauwelijks plaats te vinden’, aldus de raad.

Lasverbindingen waren zwak

Uit de eerste bevindingen van de OVV - kort na het incident - was al gebleken dat de lasverbindingen van het 13 jaar oude dak waren bezweken. Op andere plekken waren breuken en verdachte plekken gevonden, waardoor het risico bestaat dat het dak ook daar nog naar beneden komt.

Volgens de OVV waren de lasverbindingen minder sterk uitgevoerd dan vooraf berekend. ‘Zo waren de lassen dunner dan het ontwerp voorschreef. En er zijn lasfouten gemaakt.’

In een van de lasverbindingen ontstond al kort na de bouw een scheur. Samen met zware roestvorming werd de scheur steeds groter. ‘De gebreken werden niet ontdekt omdat er geen controle plaatsvond’, aldus de raad.

Herbouw

Inmiddels is de voetbalclub bezig met de herbouw. De eerste paal van het nieuwe dak van het stadion werd afgelopen juli de grond ingeslagen. Wanneer de bouw gereed moet zijn, is niet duidelijk. De kosten van de nieuwbouw worden geschat op ruim 20 miljoen euro.

In een afgelopen april gepresenteerd onderzoek van Royal HaskoningDHV, staat te lezen dat de constructie waarschijnlijk, kort na de opening van het stadion in 2006, al verzwakt was door een storm. ‘Het was wachten totdat het dak van het stadion van AZ zou instorten’, is de conclusie.

AZ moest de maanden na het instorten voor thuiswedstrijden in de eredivisie uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. De club keerde terug naar het eigen stadion, nadat het dak was verwijderd.