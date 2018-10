Onderzoeksraad: Prijsconcurrentie in bouw gaat ten koste van de veiligheid

Dat oordeel velt de OVV na onderzoek naar de instorting van een parkeergarage op Eindhoven Airport. Het onderzoeksrapport wordt later op vandaag gepresenteerd, maar is nu al in handen van EenVandaag.



De onderzoekers baseren hun conclusies op een reeks incidenten in de bouwsector. Met eerdere conclusies en aanbevelingen is weinig gedaan. Het afwentelen van schuld krijgt prioriteit boven verbetering van veiligheid, vindt de OVV.



Bij het verwerven van opdrachten gaat de laagste prijs boven het verbeteren van de veiligheid. ,,Een sterke sturing op prijs kan onwenselijke gevolgen hebben voor de (constructieve) veiligheid van een gebouw", schrijft de OVV.



De raad deed onderzoek naar het bouwongeluk op Eindhoven Airport in mei vorig jaar. Bouwvakkers ontsnapten toen aan de dood.