Onderzoeksrechter legt zaak-Taghi neer om ‘onaanvaardbare bejegening’ door advocaten

Politie vindt ruim zeven ton aan contanten in verborgen ruimte van bestelauto

8 oktober De politie heeft maandag in een verborgen ruimte in een bestelauto 775.000 euro aan contanten gevonden. In de woning van de 27-jarige chauffeur van de bestelauto vond de politie nog eens 100.000 euro. De bestuurder uit Hilversum, zijn 26-jarige partner en een 42-jarige man uit Soesterberg zijn donderdag door de onderzoeksrechter in Utrecht voor veertien dagen in bewaring gesteld.