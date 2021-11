Ongekend: Junioren Sparta Enschede verliezen bekerduel na 66 strafschoppen!

Of het een wereldrecord is? Een Nederlands record? De Sparta-trainers Geerco Holtkamp en Peter Schulte hebben geen idee. Maar dat ze getuige zijn geweest van een historische penaltyreeks, dat is wel duidelijk. „De serie duurde zo’n beetje net zo lang als de gehele tweede helft”, lacht Holtkamp. „Bijna alle spelers hebben in totaal drie strafschoppen genomen”, aldus Schulte.

Marathon

Na een 2-2 eindstand kwam het in Zutphen dus op penalty’s aan. In de reguliere serie misten beide teams allebei eenmaal. En vanaf dat moment begon de marathon. „Wij waren constant als eerste aan de beurt en telkens als wij misten, ging het bij hun ook mis”, vertelt Holtkamp. „Op een gegeven momenten stonden we ook gewoon naast de begeleiders van Zutphen, want na een tijdje verdwijnt de spanning.” Uiteindelijk bleek de 65e penalty van Sparta de fatale misser te zijn. „Zij schoten daarna raak en dan is dat wel even een domper, al beseffen we met ons allen tegelijkertijd dat we een unieke gebeurtenis hebben beleefd”, zegt Holtkamp.